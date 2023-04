Het lenteweer was in april ver te zoeken. De vierde maand van het jaar was koud, nat en somber. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 8,8 graden, terwijl 9,9 graden normaal is voor de tijd van het jaar. Ook het aantal zonuren lag flink lager. Regenen deed het wel, en flink ook, blikt Weeronline terug.