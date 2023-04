Het centrum van Arnhem is donderdagmiddag helemaal volgestroomd met feestgangers die Koningsdag willen vieren. Het Foute Oranjefeest op de Trans aan de zuidzijde van het centrum, waar plaats is voor 8000 feestvierders, is vol. Op het Foute Oranjefeest treden donderdagavond onder meer de Snollebollekes op. Ook de Korenmarkt, het uitgaanscentrum van Arnhem, en de Markt bij de Eusebiuskerk puilen uit.