De Finse conservatieve Nationale Coalitiepartij, die de verkiezingen afgelopen maand, won wil over rechts gaan regeren. Dat betekent dat in de coalitie ook een plek moet worden ingeruimd voor de radicaal-rechtse Finnenpartij. De beoogde premier Petteri Orpo gaat om de tafel met de partij, die eurosceptisch en fel tegen immigratie is.