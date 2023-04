”Beter met de uil gezeten dan met de valk gevlogen” is een onbekend spreekwoord dat oorspronkelijk zoiets betekent als: een eenvoudige vrouw die in haar huis blijft is verre te verkiezen boven een wereldse, die haar vermaak buitenshuis zoekt. Of in een iets algemenere betekenis: het is beter in mindere omstandigheden veilig te leven, dan in een betere omgeving onveilig te zijn.