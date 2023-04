De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is uit het overleg over het landbouwakkoord gestapt. Reden is volgens een woordvoerder dat het kabinet eisen van de vakbond niet wil inwilligen. De NMV is woensdag de derde partij die de onderhandelingstafel verlaat. Eerder stapten boerenactiegroep Agractie en de Dutch Dairymen Board al op.