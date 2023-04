Airbus: steunpakket VS voor vergroening gevaarlijk voor Europa

Het grootschalige steunpakket waarmee de Amerikaanse regering de industrie van de Verenigde Staten wil vergroenen is een „gevaar” voor Europa. Met die waarschuwing komt topman Guillaume Faury van de Europese vliegtuigfabrikant Airbus. De honderden miljarden dollars aan subsidies en fiscale voordelen wil president Joe Biden vooral uitdelen aan bedrijven die in de VS investeren in de energietransitie. De Europese Unie heeft daar volgens Faury geen goed antwoord op.