Nederland mag nu geen asielzoekers terugsturen naar Italië

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) mag nu geen asielzoekers naar Italië terugsturen, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gevonnist in twee zaken. Op basis van de Dublinverordening zouden de twee asielzoekers eigenlijk wel naar Italië teruggestuurd moeten worden. Omdat de Italiaanse autoriteiten geen opvang bieden aan deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten’, is terugsturen nu in strijd met de mensenrechten.