Chipbedrijf ASMI hard onderuit in rode AEX na cijfers

Chipbedrijf ASMI ging woensdag hard onderuit in de AEX-index na tegenvallende resultaten. De chiptoeleverancier ontving in het eerste kwartaal minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen en werd 11 procent lager gezet. Ook branchegenoot Besi had afgelopen kwartaal last van een lagere vraag naar computerchips en zag de omzet licht dalen. Dat aandeel hield het verlies beperkt tot 0,2 procent.