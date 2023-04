De Rotterdamse politie is al sinds oktober vorig jaar bezig met de voorbereidingen om het koninklijk bezoek aan de stad op Koningsdag in goede banen te leiden. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).