Ook de Britten zijn begonnen met evacuaties van burgers uit Soedan, tijdens een wapenstilstand in een bloedig conflict tussen leger en paramilitairen. De eerste Britse evacuatievlucht is vertrokken en er worden er komende nacht nog twee verwacht, aldus een woordvoerder van premier Rishi Sunak. Daarnaast kijkt de regering naar alternatieve evacuatieroutes, zoals per schip vanuit de havenstad Port Soedan.