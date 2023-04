De linkse oppositie in de Tweede Kamer is nog niet tevreden met de plannen die het kabinet heeft ontvouwd voor het aardbevingsgebied in Groningen. Het investeringsbedrag van 22 miljard euro, waarvan slechts een deel ‘nieuw geld’ is, „voelt als een belediging”, vindt het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman.