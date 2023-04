Meer meldingen asbestslachtoffers, maar minder schadevergoedingen

Het aantal meldingen van mogelijke asbestslachtoffers is vorig jaar toegenomen, maar bedrijven en verzekeraars keren steeds minder vaak schadevergoedingen uit aan mensen die door hun werk met asbest ziek zijn geworden. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) maakt zich daar zorgen over. „We zien helaas dat veel werkgevers en verzekeraars zich nu op een strikt juridisch standpunt stellen en weinig oog hebben voor de moeilijke bewijslast voor de slachtoffers”, zegt directeur Jan Warning in een verklaring.