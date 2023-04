Drenthe is blij dat het noordelijke deel van de provincie ook wordt genoemd in de kabinetsplannen om de schade door gaswinning goed te maken. „Ik denk dat Drenthe wel een beetje vergeten is. Ik ben er heel erg blij mee dat de kabinetsbrief ook expliciet spreekt over Noord-Drenthe”, zegt de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra (milieu, bodem en ondergrond).