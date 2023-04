Reizigersorganisatie Rover is niet te spreken over de mogelijke spitstoeslag die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft voorgesteld. Heijnen informeerde de Tweede Kamer maandag over de voortgang van de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet die in 2025 ingaat. De NS heeft op dit moment overigens ook al de mogelijkheid om een spitsheffing toe te passen, maar heeft dat nog niet gedaan.