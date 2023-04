First Republic Bank schrapt banen na forse opname banktegoeden

De Amerikaanse regionale bank First Republic Bank gaat zijn personeelsbestand met 20 tot 25 procent verminderen om kosten te besparen. Ook gaat de bank uit San Francisco zijn kantoorruimte terugdringen en de salarissen van leidinggevenden verlagen om de balans te versterken. De maatregelen volgen op de sterke uitstroom van kapitaal bij de bank tijdens de crisis in de bankensector, die volgde op het omvallen van Silicon Valley Bank in maart. First Republic telde in 2022 ruim 7200 medewerkers.