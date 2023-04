De strijdende partijen in Soedan hebben een nieuw bestand gesloten dat om middernacht is ingegaan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, maakte het 72-urige staakt-het-vuren tussen het Soedanese leger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF) maandag als eerste bekend. Hij zei dat dit het resultaat was van dagenlange intensieve onderhandelingen.