Vier van de vijf gedetineerde verdachten in de Mallorcazaak komen op vrije voeten. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot maandag dat ze de inhoudelijke behandeling van hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten. Hoofdverdachte Sanil B. (21) blijft als enige vastzitten. Zijn advocaat Anis Boumanjal noemt de beslissing van het hof onbevredigend.