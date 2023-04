LVMH als eerste Europese bedrijf ooit 500 miljard waard op beurs

Het Franse luxeconcern LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Givenchy, heeft maandag als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard dollar (ruim 450 miljard euro) bereikt. De onderneming, die ook champagne van Dom Pérignon en Moët & Chandon, Bulgari-horloges en Hennessy-cognac verkoopt, zit flink in de lift na de sterke omzetcijfers die eerder deze maand naar buiten kwamen. LVMH wordt geleid door topman Bernard Arnault, de rijkste man ter wereld. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs in Parijs.