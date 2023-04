Bert’s Animal Verhuur uit het Gelderse Appeltern is opnieuw betrapt op het illegaal verhuren van dieren. Ditmaal verhuurde het bedrijf een mobiele kinderboerderij aan een evenement voor kinderen in Bree in Belgisch Limburg, zo ontdekte dierenrechtenorganisatie House of Animals. De organisatie heeft de autoriteiten op de hoogte gesteld en eist dat een aangekondigde dwangsom van 75.000 euro wordt geïnd.