Philips grote winnaar in lagere AEX na resultaten

Philips was maandag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak met een koerswinst van bijna 11 procent. Het zorgtechnologieconcern zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen maar leed wel een miljoenenverlies. Dat kwam doordat het bedrijf 575 miljoen euro apart heeft gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. De defecte apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf maakte al zo’n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.