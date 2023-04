Sportschoolketen Basic-Fit heeft de laatste maanden er steeds meer klanten bijgekregen. Gingen er begin dit jaar nog 3,35 miljoen mensen sporten op een van de locaties in de zes landen waar het bedrijf actief is, eind maart was dat opgelopen tot 3,6 miljoen. Dat komt neer op ongeveer 250.000 nieuwe sporters voor de grootste sportschooluitbater van Europa.