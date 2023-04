Huizen zijn in maart harder in waarde gedaald dan in de voorgaande maand. In doorsnee zakte de verkoopprijs voor een koopwoning met 2,3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Onder andere gestegen rentes op hypotheken drukken op de waarde van woningen.