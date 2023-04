Spanje graaft maandag de stoffelijke resten op van José Antonio Primo de Rivera en zal die verwijderen uit een mausoleum dat is uitgehouwen in een berghelling bij Madrid. Primo de Rivera was de oprichter van de fascistische Falange-beweging die het regime van dictator Francisco Franco steunde. Het graf van Primo de Rivera zal worden verplaatst naar een meer bescheiden begraafplaats nabij Madrid.