Bij de kwartaalcijfers van Philips gaat de aandacht opnieuw uit naar de terugroepactie van de apneu-apparaten van het bedrijf. Beleggers zullen geïnteresseerd zijn in updates over wanneer die actie afgerond wordt. Onder meer in Italië en de Verenigde Staten werd het ongeduld over de duur van die actie duidelijk. Bovendien willen aandeelhouders weten of Philips geld apart zet voor mogelijke schadeclaims.