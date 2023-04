Jeff Shell, bestuursvoorzitter van NBCUniversal, verlaat het mediabedrijf met onmiddellijke ingang, meldt moederbedrijf Comcast. Shell had een relatie met een vrouwelijke medewerker bij NBC. „Ik had een ongepaste relatie met een vrouw in het bedrijf, wat ik ten zeerste betreur”, zegt Shell in een verklaring.