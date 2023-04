Een aantal Nederlanders in Soedan wil of kan niet worden geëvacueerd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacuaties die zondag begonnen, zijn niet risicoloos. „Nederlanders moeten zelf afwegen of ze daar gebruik van willen en kunnen maken.” Het is echter „niet te voorspellen hoelang het mogelijk blijft om mensen te evacueren uit Soedan”, waarschuwt Buitenlandse Zaken.