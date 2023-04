De politie heeft zondag een 30-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij het overlijden van een 57-jarige man in een ggz-instelling in Eindhoven. Rond 10.00 uur kreeg de politie een melding van een medewerker dat een dode was gevonden bij de ggz-instelling op de Grote Beekstraat. Niet veel later werd de verdachte aangehouden.