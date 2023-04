Voor de rechtbank in Rotterdam staan vrijdagochtend enkele tientallen sympathisanten van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos in afwachting van de uitspraak in de strafzaak tegen hem en Rachid Guernaoui. De Mos zei voor hij naar binnen ging, dat hij rekent op „een volledige vrijspraak”. „Dat is het enige wat ik hier binnen verwacht.”