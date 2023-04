Schiphol houdt vrijdag rekening met meer dan 70.000 vertrekkende passagiers vanwege de start van de meivakantie. Vrijdagochtend is de drukte beheersbaar en loopt alles goed door. Volgens een medewerker van de luchthaven is de wachttijd voor de beveiligingscontrole in de drie vertrekhallen „enkele minuten”.