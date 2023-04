Peren blijven populairder bij telers dan appels, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1950 was er nog haast vier keer zoveel oppervlakte voor appelboomgaarden dan voor perenboomgaarden, maar daarna werd appelteelt steeds minder belangrijk. De perenteelt werd aanvankelijk ook steeds kleiner, maar groeide sinds midden jaren ’80 weer. In 2012 was er voor het eerst meer ruimte voor perenteelt.