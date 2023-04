Klap voor Tesla op beurs na herhaalde prisverlagingen

Tesla kreeg donderdag een stevige klap te verwerken op de beurs. Beleggers waren niet te spreken over de kwartaalcijfers van de maker van elektrische auto’s. De winstmarge was namelijk flink gedaald door de prijsverlagingen die Tesla onlangs doorvoerde. Bovendien gaf topman Elon Musk aan nog niet klaar te zijn met het verlagen van de prijzen. Hij vindt in de huidige economie omzetgroei belangrijker dan een hoge winst. Het aandeel zakte haast 10 procent.