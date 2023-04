Het geduld van de Tweede Kamer is op als het gaat om het uitblijven van concrete maatregelen in de jeugdzorg. Zowel coalitie als oppositie wil nu actie van het kabinet, zodat de zorg aan kinderen snel verbetert. De partijen staan echter lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de honderden miljoenen bezuinigingen die door het kabinet slechts zijn vooruitgeschoven, maar wel moeten worden behaald.