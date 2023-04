Het gerechtshof in Leeuwarden wil in december het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk behandelen. Het hof trekt daar drie weken voor uit. Dat liet de voorzitter donderdag weten aan het einde van de eerste inleidende zitting in de beroepszaak die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman, pogingen tot doodslag en verschillende vechtpartijen op het Spaanse eiland Mallorca.