D66 mist zelfreflectie bij OM na fouten in aanloop Marengo-moorden

D66 mist „zichtbare zelfreflectie en lerend vermogen” bij het Openbaar Ministerie. Dat zei D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller donderdag in een debat over de fouten die politie en het OM hebben gemaakt in aanloop naar de moorden op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van een kroongetuige. Volgens hem heeft en houdt het OM „verschillende petten” en is nog altijd onduidelijk hoe verbeteringen er inhoudelijk uit moeten zien.