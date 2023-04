In de jeugdzorg en jeugdbescherming is per direct een noodplan nodig, vindt hoogleraar Mariëlle Bruning van de Universiteit Leiden. „Op dit moment voldoet Nederland niet aan de rechten die kinderen in nood hebben”, benadrukt de expert op het gebied van jeugdrecht. Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer over het jeugdbeleid.