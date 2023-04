Staatsbosbeheer zoekt tachtig boeren die willen experimenteren met natuurinclusieve bedrijfsvoering. De dienst stelt daarvoor in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ruim 4000 hectare natuurgrond beschikbaar. Die grond ligt rondom natuurgebieden waar de stikstofneerslag omlaag moet. Dat meldt Staatsbosbeheer donderdag in het jaarverslag over 2022.