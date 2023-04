Op de Maasvlakte in Rotterdam is woensdagavond een zwaargewonde uithaler gevonden. De zeehavenpolitie meldt dat de man vermoedelijk van grote hoogte uit een container is gevallen. De douane en de politie troffen in het Rotterdamse havengebied later nog twee uithalers aan. Deze mannen (van 19 en 24 jaar) zijn aangehouden.