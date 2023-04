De warmste zomer ooit, wijdverspreide droogte, toenemende hittestress, de meeste bosbranden in 15 jaar, een recordhoeveelheid gesmolten ijs van de gletsjers in de Alpen: Europa ondervond de gevolgen van klimaatverandering in 2022 aan den lijve. De Europese dienst Copernicus Climate Service (C3S) geeft er een gedetailleerd beeld van in een jaarlijks rapport, de ‘Europese Staat van het Klimaat’.