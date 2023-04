In Leiden gaat op 10 mei een Van Gogh onder de hamer. Het gaat om een steendrukprent van een koffiedrinkende oude man uit 1882. Volgens veilinghuis Burgersdijk & Niermans zijn twee van dergelijke litho’s in bezit van het Van Gogh Museum, maar was van dit derde exemplaar lange tijd onbekend waar het verbleef.