Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is woensdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bruls kreeg de hoge koninklijke onderscheiding voor „zijn vele inspanningen met bijzondere waarde voor de samenleving”, aldus John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland, die de onderscheiding uitreikte.