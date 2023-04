Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen vijf Nederlandse IS-vrouwen die vorig jaar zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië. Vorige week heeft de rechtbank in Rotterdam vier vrouwen veroordeeld voor deelname aan de terroristische organisatie IS en aan voorbereidingshandelingen van een terroristisch misdrijf in Syrië of Irak vanaf 2013. Een vijfde vrouw is daarvan vrijgesproken.