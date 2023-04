Veel minder bestellingen voor moederbedrijf Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft in de eerste drie maanden van dit jaar veel minder bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl wijt dit aan de buitengewone omstandigheden begin 2022, toen coronamaatregelen nog voor veel drukte bij bezorgsites zorgden. Tegelijkertijd is topman Jitse Groen optimistischer over de winst die hij verwacht te behalen in 2023 en daar profiteren ook aandeelhouders van.