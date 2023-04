Nog geen twee weken na het laatste, zware stikstofdebat, dat de coalitie en het kabinet met politieke krassen moesten bekopen, debatteert de Tweede Kamer weer over dit gevoelige dossier. Dit keer gaat het over de goedkeuring van het stikstoffonds, goed voor maar liefst 24,3 miljard euro tot en met 2035. Het geld is bedoeld voor maatregelen om de uitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.