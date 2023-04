Subsidies elders maken investeren in Zeeuwse locatie Yara lastig

Subsidies in andere landen maken het voor de Noorse kunstmestproducent Yara lastig beslissingen over investeringen in de verduurzaming van zijn Zeeuwse productievestiging te nemen. Zo maken de honderden miljarden dollars van de Inflation Reduction Act waarmee de Amerikaanse president Joe Biden de industrie in de Verenigde Staten wil helpen vergroenen het gemakkelijker om daar een sluitend verdienmodel te presenteren voor groene investeringen.