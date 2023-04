Kamer debatteert opnieuw over huurwet na ruzie partijen

De Tweede Kamer gaat opnieuw praten over een beoogd verbod op tijdelijke huurcontracten, waar een grote meerderheid voor bestaat. Het was de bedoeling dat een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van PvdA en ChristenUnie dinsdag ruim zou worden aangenomen, maar de stemming is uitgesteld. Het CDA wil een heropening van het debat van vorige week, omdat de partij naderhand samen met de VVD nog twee amendementen heeft ingediend. De gang van zaken leidt tot irritatie tussen de initiatiefnemers en CDA en VVD.