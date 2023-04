Rechtbank: asielzoeker mag langer dan 24 weken per jaar werken

Een asielzoeker in bezit van een werkvergunning mag langer dan de maximaal toegestane 24 weken per jaar werken in Nederland. Zo luidt het oordeel van de rechtbank in Arnhem, in een bodemprocedure die werd aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV. Het UWV wees eerder nog een aanvraag voor een nieuwe werkvergunning af, omdat de 24 weken daarmee zouden worden overschreden. Maar dat is volgens de rechter in strijd met Europees recht.