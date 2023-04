Restauratie monumentale Stenendijk in Hasselt is klaar

De restauratie van de monumentale Stenendijk in het Overijsselse Hasselt is klaar. De Stenendijk is de laatste gemetselde zeewering van Nederland en daarom een rijksmonument. Het werk aan het oude stukje Zuiderzeedijk duurde langer dan waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verwachtte, want tijdens het werk bleek dat de damwandplanken die nodig waren om de dijk te verstevigen te dun waren. Het schap moest nieuwe en dikkere planken bestellen.