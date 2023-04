Speciaalchemiebedrijf DSM en financieel concern ING waren dinsdag de grootste stijgers in de AEX-index, die het koersverlies van een dag eerder weer goedmaakte. DSM en zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich hebben na afloop van de aanmeldingstermijn hun fusie onvoorwaardelijk verklaard en ING lijkt te profiteren van de hoop op sterke resultaten van de Amerikaanse banken Bank of America en Goldman Sachs, die later op de dag met kwartaalcijfers komen.