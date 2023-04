De politie Zeeland West-Brabant heeft in de afgelopen maanden 58 aanmeldingen gekregen van mensen die hun DNA willen laten onderzoeken, om te kunnen vaststellen of er familie van hen is omgekomen bij de Watersnoodramp in 1953. Bij die ramp kwamen 1863 mensen om het leven. Tientallen slachtoffers zijn naamloos begraven omdat ze toen niet geïdentificeerd konden worden.