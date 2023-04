De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF - Snelle Ondersteuningstroepen) in Soedan claimen de luchthaven van de hoofdstad Khartoem helemaal in handen te hebben volgens plaatselijke media. De luchthaven ligt in het midden van de metropool Khartoem en slechts 2 kilometer van het centrum waar veel ministeries en het presidentieel paleis staan.